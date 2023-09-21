Премьер Японии заявил, что не думает о роспуске парламента

Фумио Кисида подчеркнул, что намерен сфокусироваться на решении неотложных задач

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в настоящее время не думает о роспуске парламента после проведенных на прошлой неделе перестановок в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

"На прошлой неделе начал работу новый состав [правительства], и мы будем всеми силами работать над решением неотложных задач. Ни о чем, кроме этого, я сейчас не думаю", - сказал он на пресс-конференции в ООН, отвечая на соответствующий вопрос.

Кисида на прошлой неделе произвел перестановки в правительстве, заменив 13 из 19 министров. Однако, по мнению наблюдателей, костяк правительства и возглавляемой им ЛДП, где перестановки коснулись лишь нескольких постов, не изменился.

Главы правительств Японии регулярно проводят перестановки в кабмине, чтобы восстановить свои рейтинги. Если по результатам правящая партия может улучшить свои позиции в парламенте благодаря росту уровня поддержки со стороны населения, премьер-министры зачастую пользуются правом на роспуск парламента, после чего проходят досрочные выборы, чтобы зафиксировать успех.

Кабинет Кисиды в последнее время находился под давлением из-за многочисленных проблем при внедрении в стране документа "Мой номер" (My number), который объединяет в себе удостоверение личности и страховку. Как считается, это стало одной из причин, по которым было принято решение о перестановках в кабмине.