Си Цзиньпин 22-23 сентября встретится с президентом Сирии и наследным принцем Кувейта

Также председатель КНР примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 22-23 сентября встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и наследным принцем Кувейта Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"22 и 23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу и проведет приветственный банкет для присутствующих иностранных лидеров, а также двусторонние встречи с ними", - приводятся слова Хуа Чуньин на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По ее словам, в Ханчжоу будут присутствовать король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Сирии Башар Асад, наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су и спикер нижней палаты парламента Малайзии Джохари бин Абдул.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Россияне и белорусы выступят вне медального зачета, решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.