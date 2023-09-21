Польша считает, что предложение Зеленского включить ФРГ в СБ ООН должно вызывать протест

Заместитель главы МИД страны и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия - "это страна, которая никогда не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину, и поэтому не может стать гарантом мира и безопасности в мире"

ТАСС, 21 сентября. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать сильное возражение. Об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) заместитель министра иностранных дел Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Предложение Зеленского о том, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, должно вызывать глубокое возражение", - написал польский дипломат.

По его мнению, Германия - "это страна, которая никогда не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину, и поэтому не может стать гарантом мира и безопасности в мире". "Это очевидно", - добавил Мулярчик.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

С предложением включить ФРГ в число постоянных членов Совбеза ООН Зеленский выступил в среду в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.