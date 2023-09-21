Кресла в парламенте Словакии могут разделить семь партий и одна партийная коалиция

Наибольшего успеха может добиться возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия", следует из данных опроса избирателей

БРАТИСЛАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кресла в 150-мандатном Национальном совете (парламенте) Словакии разделят по итогам предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборов семь политических партий и одна партийная коалиция. Об этом свидетельствуют итоги опроса избирателей, проведенного с 15 по 19 сентября социологическим агентством Ipsos по заказу братиславской газеты Pravda.

Наибольшего успеха добьется возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия". Ее кандидатам намерены отдать голоса 20,3% из более чем трех млн словацких избирателей. Второй результат продемонстрирует левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия" - 17,2% голосов. Значительной популярностью в стране пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия", за кандидатов которой хотят голосовать 13,1% избирателей.

Правоконсервативное политическое оппозиционное движение "Республика" получит, согласно опросу, 8,6% голосов избирателей. Возглавляемая экс-премьером Словакии Игором Матовичем коалиция трех либеральных партий - 8,2%, либеральная партия "Свобода и солидарность" - 6,1%, Словацкая национальная партия - 5,6% голосов. В Национальной совет также пройдут христианские демократы, которым отдают предпочтение 5,3% обладающих избирательным правом граждан республики с населением около 5,6 млн жителей.

Остальные партии и движения, согласно социологам, останутся вне парламента. В опросе были задействованы 1 026 респондентов старше 18 лет. Они представляли все социальные группы населения Словакии.