Спикер Палаты представителей США отказал Зеленскому в выступлении

По данным газеты The New York Times, Кевин Маккарти встретится с украинским лидером в частном порядке

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался созывать форум, на котором президент Украины Владимир Зеленский мог бы выступить перед законодателями нижней палаты американского Конгресса. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, Маккарти встретится с Зеленским в частном порядке. Издание отмечает, что решение спикера Палаты представителей не проводить форум вызвано расколом в рядах законодателей-республиканцев, значительная часть которых выступает за сокращение поддержки Украины.

Сторонники помощи Украине полагают, что выступление Зеленского могло бы переубедить их скептически настроенных коллег. Однако противники расширения поддержки Киева считают, что их позиция не изменится. "Нет. Я убежденная сторонница политики "Америка превыше всего", когда речь идет о государственном финансировании и обеспечении поддержки национальной безопасности", - заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Кэт Кэммак.

The New York Times уточняет, что Зеленский, вероятнее всего, выступит перед Сенатом США. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) намерен организовать закрытую сессию, на которой украинский президент пообщается с сенаторами. Ряд законодателей уже отказались присутствовать на встрече. "Он [Зеленский] приедет просить еще больше помощи. <...> Если вы хотите еще больше помощи от нас, пусть ЕС обеспечит свою справедливую долю", - объяснил свое решение сенатор Марк Браун (республиканец от штата Индиана).

Исполнительная ветвь власти США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

Как сообщила 15 сентября газета The Hill, специализирующаяся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы в Палате представителей выражают все больше сомнений в необходимости одобрения этого запроса. Издание отметило, что республиканцы в нижней палате Конгресса, придерживающиеся крайне правых взглядов, "давно выступали против дальнейшего выделения средств Украине". Однако, как уточнялось в статье со ссылкой на ряд других законодателей, все больше "умеренных республиканцев в Палате представителей также выражают озабоченность" по вопросу предоставления дополнительных средств Киеву.