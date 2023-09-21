Алиев и Эрдоган обсудили по телефону завершение операции в Карабахе

Пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила, что разговор состоялся 20 сентября по инициативе турецкой стороны

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону завершение антитеррористических мероприятий в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

По ее данным, разговор состоялся 20 сентября по инициативе турецкой стороны.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, <...> разоружении незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации, главы государств подчеркнули, что "Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом". "Президенты провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах связей стратегического союзничества", - указывается в сообщении пресс-службы.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В четверг в городе Евлах началась встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".