ФРГ не поддержала предложение Украины лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что "не все, что предлагается украинским правительством, поддерживает республика"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнерам по переговорам", - сказала она.

"Для дискуссии в ФРГ важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, мы поддерживаем", - добавила Бербок.

В среду, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Зеленский повторил свою идею о том, что надо временно приостанавливать участие в нем стран, которые, по мнению украинской стороны, осуществляют агрессию в нарушение Устава ООН. Кроме того, он представил свое видение реформы всемирной организации и предложил предоставить Генассамблее право преодолевать вето постоянных членов СБ ООН.

В начале совещания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов совета, и назвал заседание с участием украинского лидера спектаклем.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.