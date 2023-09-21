Генерал ВВС США надеется, что его предположение о войне с КНР в 2025 году ошибочно

По данным Defense One, в служебной записке, которая вызвала волну критики со стороны официальных лиц США, Майк Минихан призывал командиров ВВС докладывать обо всех крупных мероприятиях по подготовке к "битве с Китаем"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан надеется, что его предположение о начале войны с Китаем в 2025 году окажется ошибочным. Об этом он заявил в интервью порталу Defense One.

"Интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году", - говорилось в служебной записке Минихана о возможном конфликте в Тихом океане, распространенной в январе. Однако, как подчеркнул Минихан, важно обратить внимание на то, что в начале записки он написал: "Надеюсь, я ошибаюсь".

"По моим оценкам, войну [с Китаем] нельзя считать неизбежной, но готовность, которую я определяю этими сроками, абсолютно необходима для сдерживания и для решительной победы", - указал генерал.

"Все действия, которые я описал в той памятке, на самом деле были отработаны на [июльских учениях ВВС США и их союзников в Тихоокеанском регионе] Mobility Guardian 23, обеспечат нам успех и <...> помогут в течение следующего года сохранить полученный заряд", - сказал он.

Как отмечает Defense One, в служебной записке, которая вызвала волну критики со стороны официальных лиц США, Минихан призывал командиров ВВС докладывать обо всех крупных мероприятиях по подготовке к "битве с Китаем". В ней также содержалось указание подразделениям, управляющим реактивными военно-транспортными самолетами Boeing KC-135, и их командованию к марту представить "концепты" для доставки сотни беспилотников "готового размера и типа", которые смогут обследовать взлетно-посадочные полосы перед посадкой самолета, доставлять спасательные жилеты или рации сбитому пилоту и заниматься поиском вражеских сил.

По словам Минихана, подобные усилия не требуют больших затрат и необходимые технологии уже существуют, но нужно отработать практику их оперативного применения. Генерал надеется, что описанные им подготовительные меры будут реализованы за время его службы.