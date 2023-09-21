Repubblica: Азербайджан несколько месяцев вел переговоры с Италией о закупке вооружений

Как сообщило издание, недавние события в Нагорном Карабахе теперь представляют проблему для итальянского правительства

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с Италией по поводу закупок вооружений. С таким утверждением выступила газета La Repubblica.

По ее информации, Баку просит в том числе учебные самолеты, автоматы, зенитные самоходные установки, военно-транспортные самолеты и подводные лодки, общая стоимость оценивается в €1-2 млрд. Переговоры велись по линии министерств обороны двух стран.

Однако, указывает издание, недавние события в Нагорном Карабахе теперь представляют проблему для итальянского правительства. Все контракты до сих пор заблокированы из-за отсутствия разрешения специального ведомства UAMA, которое контролирует выдачу разрешений на поставку итальянских вооружений. Согласно правилам 1992 года, оружие не может быть продано стране, находящейся в состоянии военного конфликта, пишет газета. В связи с этим Баку начал искать альтернативных производителей в Турции и Израиле, утверждает La Repubblica.

Как отмечает газета, существуют опасения, что ситуация может негативно сказаться на самом важном для Рима аспекте отношений с Баку - поставках газа, за счет которых Италия намерена компенсировать сокращение поставок из России.