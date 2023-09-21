В Варшаве назвали неприемлемыми заявления и дипломатические жесты Киева

Камнем преткновения Польши и Украины стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Польши негативно относятся к неприемлемой риторике Киева последних дней. Об этом заявил PAP пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

"С украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", - сказал он. "Польша не приемлет такого рода неоправданные действия", - подчеркнул он.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока безуспешны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, тогда в Варшаве напомнили, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил Киев, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если ее власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России".