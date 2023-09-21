Парламент Южной Кореи разрешил арестовать лидера оппозиции в случае решения суда

Прошение поддержали 149 депутатов, против выступили 136 человек

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея одобрило ходатайство прокуратуры разрешить в связи с делом о коррупции возможный арест лидера ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна, который ранее попал в больницу из-за голодовки. Как указывает агентство Yonhap, теперь этот вопрос предстоит рассмотреть суду.

149 депутатов поддержали прошение, против выступили 136 человек. Еще 6 депутатов воздержались, 4 голоса были признаны недействительными. Всего в голосовании приняли участие 295 из 298 депутатов Национального собрания. Инициатива провалилась бы, если бы набрала менее 148 голосов.

Демократическая партия "Тобуро" контролирует 168 мест в парламенте, поэтому, как пишет Рёнхап, результат голосования оказался неожиданным. Для ареста Ли Чжэ Мёна, обладающего депутатской неприкосновенностью во время парламентской сессии, требовалось согласие Национального собрания. Теперь вопрос о необходимости такой меры будет решать суд.

31 августа Ли Чжэ Мён объявил о голодовке, требуя изменений в "некомпетентном правительстве" и кадровых перестановок. Он также хотел публичных извинений от президента Юн Сок Ёля за "урон, нанесенный демократии", и пересмотра позиции властей в вопросе сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". 18 сентября он попал в больницу из-за ухудшения состояния.

В тот же день прокуратура подготовила обращение с просьбой разрешить арест политика. Правоохранительный орган подозревает его в коррупции и злоупотреблении доверием по делам, связанным с предполагаемыми махинациями в сфере недвижимости и незаконным переводом денежных средств в КНДР.