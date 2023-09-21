В Турции считают, что Армения не выполняет обязательства по прекращению огня

Как заявили в Анкаре, это приводит к дестабилизации обстановки в регионе и эскалации напряженности

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Ереван не выполняет обязательства по прекращению огня в рамках трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России от 10 (9 по московскому времени) ноября 2020 года, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе. С таким утверждением выступило Министерство национальной обороны Турции.

"Армения не выполняет обязательства по прекращению огня от 10 ноября, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе и эскалации напряженности", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит газета Hurriyet.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В настоящее время в азербайджанском городе Евлах завершилась встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".