21 сентября, 10:25,
обновлено 21 сентября, 10:47
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили, что судьба армян Карабаха является внутренним делом страны

Армении представили черновик мирного соглашения, сообщил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана. С таким заявлением выступил в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

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"Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашения, поскольку это внутреннее дело Азербайджана", - подчеркнул Амирбеков. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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