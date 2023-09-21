В парламенте Испании разрешили использовать каталонский и баскский языки

Инициативу поддержали 180 из 350 парламентариев

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил реформу, позволяющую использование на заседаниях каталонского, галисийского и баскского языков. Об этом сообщается в аккаунте палаты в социальной сети X (ранее Twitter).

"Одобрена реформа регламента Конгресса депутатов, чтобы позволить использование языков, которые имеют официальный статус в автономном сообществе", - говорится в публикации. Инициативу поддержали 180 из 350 парламентариев.

19 сентября страны Евросоюза отложили принятие решения по предложению, озвученному Испанией, чтобы каталонский, галисийский и баскский языки стали официальными языками ЕС. Сейчас в Евросоюзе насчитывается 24 официальных языка государств - членов сообщества. Инициатива Испании не была отклонена, однако в ЕС хотят получить более подробный анализ правовых и финансовых последствий в случае одобрения такого шага.

Данные инициативы были озвучены на фоне переговоров о кандидатуре будущего премьер-министра. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов ни одна политическая сила не получила достаточной поддержки для самостоятельного формирования правительства.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента, чтобы вновь занять пост главы правительства. ИСРП важна поддержка партий, получивших небольшое число кресел в Конгрессе, в том числе каталонских политических сил, выступающих за независимость региона.