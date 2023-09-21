Посольство Индии в Канаде не может оформлять визы из-за угроз безопасности

Официальный представитель МИД Ариндам Багчи добавил, что Нью-Дели "на регулярной основе будет пересматривать ситуацию" по вопросу выдачи индийских виз в Канаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Посольство Индии в Оттаве из-за угроз безопасности не может оформлять индийские визы в Канаде.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Наш посол и консульство сталкиваются с угрозами безопасности. Это нарушило их нормальную деятельность. Временно наше посольство и консульство не может принимать заявки на оформление виз", - сказал Багчи. При этом он добавил, что Нью-Дели "на регулярной основе будет пересматривать ситуацию" по вопросу выдачи индийских виз в Канаде.

Ранее о приостановке приема заявок на индийские визы сообщила компания BLS International, которая является оператором визовых центров Индии в Канаде. BLS International информировала, что это произошло "по техническим причинам" на фоне кризиса в индийско-канадских отношениях.

Напряженность между Нью-Дели и Оттавой возникла после того, как власти североамериканской страны фактически обвинили индийское правительство в причастности к убийству Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в Канаде 18 июня. Индия ранее неоднократно обвиняла Нижара в терроризме. Канада в понедельник заявила о высылке индийского дипломата. Во вторник в МИД Индии был вызван посол Канады Кэмерон Маккей, ему объявили об аналогичном решении Нью-Дели. Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Индию, а Индия - в Канаду.

Индия ранее выражала озабоченность по поводу выступлений в Канаде сторонников создания Халистана - независимого сикхского государства на территории штата Пенджаб, большинство населения которого составляют представители сикхизма. Нью-Дели добивается от канадской стороны прекращения деятельности организаций прохалистанской направленности.