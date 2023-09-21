В Азербайджане сообщили, что окажут помощь топливом и продовольствием армянам Карабаха

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Представители армян Карабаха на встрече в Евлахе попросили оказания помощи топливом и продовольствием. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана по итогам встречи.

"В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили оказания гуманитарной помощи в виде продуктов питания", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по просьбе представителей армянского населения планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и оказать гуманитарную поддержку.