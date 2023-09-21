Херш заявил, что ВСУ деморализованы, у них нет шансов на победу в конфликте

По словам публициста, ни в генштабе Зеленского, ни в Белом доме также не обсуждают вопрос о прекращении огня и не проявляют интереса к переговорам, которые "могли бы привести к прекращению бойни"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были деморализованы после попыток прорвать российские укрепления, и сейчас у них нет шансов на победу. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Значительная часть представителей американского разведывательного сообщества считает, и в этом они опираются на полевые сводки и данные технической разведки, что деморализованная украинская армия отказалась от возможности преодолеть плотно заминированные трехъярусные линии российской обороны <...>. Реальность такова, что у потрепанной армии [президента Украины] Владимира Зеленского больше нет никаких шансов на победу", - написал журналист в статье, опубликованной на ресурсе Substack.

Херш также утверждает, что один из американских чиновников с доступом к разведданным сообщил ему, что "война продолжается потому, что Зеленский настаивает на ее необходимости". Ни в генштабе Зеленского, ни в Белом доме "не обсуждают вопрос о прекращении огня и не проявляют интереса к переговорам, которые могли бы привести к прекращению бойни", указал публицист.

Собеседник журналиста назвал "ложью" утверждения украинской стороны о постепенном прогрессе в наступлении, которое приводит "к ошеломляющим потерям, но при этом победа достигается лишь на нескольких разрозненных участках, которые украинские военные измеряют метрами за неделю".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.