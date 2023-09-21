Херш заявил, что Украина фактически отменила контрнаступление из-за тяжелейших потерь

По словам американского публициста, его собеседник рассказал ему, что украинские войска подняли бы мятеж, если бы им было приказано продолжить наступление

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские войска столкнулись с тяжелейшими потерями в ходе контрнаступления и фактически были вынуждены отменить его, утверждает американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника, близкого к разведке США.

"После нескольких недель тяжелых потерь и ничтожного прогресса, а также ужасающих потерь танков и бронетехники основные части украинской армии, не объявляя об этом, фактически отменили наступление", - написал Херш на своей странице на платформе Substask.

Херш утверждает, что его собеседник рассказал ему, что украинские войска подняли бы мятеж, если бы им было приказано продолжить наступление. "Правда в том, что если бы украинской армии приказали продолжить наступление, она бы взбунтовалась. Солдаты больше не хотят умирать, но это противоречит бреду за авторством администрации [президента США Джо] Байдена", - указано в публикации.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.