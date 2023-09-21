СМИ заметили, что в телерепортаже с выступления Зеленского на ГА ООН он "слушал сам себя"

По информации Klymenko Time, возможно, ставилась цель показать заполненный во время речи украинского президента зал, для чего были позаимствованы более "красивые" кадры выступлений других спикеров

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. СМИ на Украине обратили внимание на курьезный монтаж телерепортажа с выступления президента страны Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Ролик скомпонован таким образом, словно глава государства одновременно находится и в зале, и на трибуне.

Как отмечает украинское издание Klymenko Time, возможно, ставилась цель показать заполненный во время речи Зеленского зал, для чего были позаимствованы более "красивые" кадры выступлений других спикеров. Однако при монтаже не заметили, что в это время Зеленский находился на своем месте в зале и попал на видео.

Как отметила депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, "полный зал" для выступления Зеленского взяли с выступления президента США Джо Байдена. "Смонтировали ролик, где Зеленский сам себя слушает <...>. На самом деле в это время с трибуны выступал президент США и на это выступление собрались представители всех стран, полный зал Ассамблеи", - написала она в своем телеграм-канале.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН 19 сентября. Ранее слово взял президент США Джо Байден, при этом к выступлению Зеленского он покинул зал, чтобы продолжить работу по собственной программе, как и несколько других мировых лидеров. По наблюдению корреспондента ТАСС, многие места в зале Генеральной Ассамблеи во время выступления Зеленского пустовали.