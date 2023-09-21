Херш: США нарушили Устав ООН, решив помогать Украине и развязав прокси-войну с Россией

По словам собеседника журналиста, РФ якобы нарушила Устав ООН, начав спецоперацию на Украине, и "так же поступили" и США

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден нарушил Устав ООН, решив предоставлять военную помощь Украине в ходе конфликта и развязав прокси-войну с РФ. С таким утверждением выступил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источник, знакомый с данными американской разведки.

По словам собеседника журналиста, Россия якобы нарушила Устав ООН, начав спецоперацию на Украине, и "так же поступили" и США. "Он имел в виду решение президента Байдена начать прокси-войну с Россией при помощи финансирования [президента Украины Владимира] Зеленского и его военных", - написал Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack.

"А теперь нам нужно очернять его [президента РФ Владимира Путина] при помощи СМИ, чтобы оправдать свою ошибку", - сказал журналисту источник. По словам Херша, его собеседник имел в виду "секретную дезинформационную операцию, направленную на снижение авторитета Путина, которую проводило ЦРУ в координации с представителями британской разведки".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Запад обращается к принципам Устава ООН только "сообразно своим корыстным геополитическим потребностям", сейчас растут риски глобального конфликта.