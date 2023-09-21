Президент Литвы встретился с лидерами Украины и Польши для урегулирования споров

Гитанас Науседа заявил, что противоречия между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой должны быть разрешены как можно скорее

ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой и заявил, что противоречия между последними должны быть разрешены как можно скорее. Об этом сообщило агентство BNS.

"Ради общей, важнейшей цели <...> разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно быстрее", - заявил Науседа BNS. Как сообщает агентство, Науседа представил это мнение лидерам Украины и Польши.

Президент Литвы также обсудил с ними облегчение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, пишет BNS.

Противоречия между Украиной и Польшей

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, тогда в Варшаве напомнили, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил Киев, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если ее власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России".