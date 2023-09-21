Конгресс США ждет от Байдена четкого разъяснения стратегии относительно Украины

По данным Politico, члены конгресса ждут от Белого дома ответов на вопросы о том, на какой стадии находится конфликт, как долго он может еще продлиться, как тратятся выделенные Киеву американские деньги и почему США должны поддерживать Украину

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели, от которых Белый дом ждет одобрения запроса о выделении дополнительного финансирования Украине, ожидают от президента США Джо Байдена разъяснения стратегии Вашингтона в отношении Киева и самого конфликта. Об этом пишет газета Politico, пообщавшаяся с конгрессменами.

Законодатели обеих партий считают, что американская администрация должна "привести более убедительные аргументы" в пользу запрашиваемой дополнительной помощи для Украины. В частности, члены конгресса ждут от Белого дома ответов на вопросы о том, на какой стадии находится конфликт, как долго он может еще продлиться, как тратятся выделенные Киеву американские деньги и почему США должны поддерживать Украину.

"Белый дом должен быть более дальновидным", - считает председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама). По мнению Роджерса, Белый дом, принимая "краткосрочные решения о военной помощи", не понимает, что именно нужно делать, чтобы приблизиться к завершению конфликта. "Байден всегда принимает правильное решение, но спустя три-шесть месяцев после того, как что-то произошло. Вот в чем главная проблема", - убежден конгрессмен.

По сведениям Politico, на прошлой неделе члены Палаты представителей провели закрытую встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и потребовали от него более подробно прояснить, какой объем помощи потребуется для успеха Украины в конфликте. "Члены [Палаты представителей] спрашивают: а в чем наша цель? И сколько еще раз нам придется делать это (выделять помощь Украине - прим. ТАСС)?" - сказал газете законодатель, чье имя не раскрывается.

Недовольство зреет даже в рядах Демократической партии, отмечает издание. Некоторые ее представители на Капитолийском холме опасаются, что если Белый дом не представит более четкое видение ситуации или Украина не совершит резкий прорыв на поле боя, то сторонники оказания помощи Киеву среди республиканцев в конце концов перестанут сопротивляться давлению своих однопартийцев, которые требуют перестать поддерживать Украину.