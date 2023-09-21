МИД Азербайджана обвинил Францию в поощрении сепаратизма в Карабахе

В ведомстве подчеркнули, что Париж, несмотря на "провал своих предыдущих попыток", в очередной раз пытается использовать Совет Безопасности ООН в личных политических целях

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Азербайджан расценивает заявления главы МИД Франции Катрин Колонна в Совете Безопасности ООН как поощрение сепаратизма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией обязательств по выводу своих вооруженных сил с территории Азербайджана, включая безответственное "поздравительное послание" премьер-министра Армении вымышленному режиму (в Карабахе - прим. ТАСС), поддерживаемому Ереваном последние 30 лет, Франция выступает с антиазербайджанскими заявлениями - что является ничем иным, как поощрением сепаратизма и реваншизма", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Париж, несмотря на "провал своих предыдущих попыток", в очередной раз пытается использовать Совет Безопасности ООН в личных политических целях. "Эта политика, характеризующаяся ограниченным пониманием региона и отрицанием текущих реалий, опасна и не служит установлению мира и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.

20 сентября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция обеспокоена сообщениями об "исходе" населения из Карабаха и призывает Баку уважать его культуру и историю. "Франция выступает за решение, которое бы гарантировало населению Карабаха право жить в мире, с уважением его истории и культуры. Конечно, эта гарантия не должна перейти в диктат", - сказала Колонна на пресс-конференции перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе.