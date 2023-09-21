Американский сенатор Рэнд Пол выступил против оказания помощи Украине

Республиканец считает, что поддержка Киева ставит под угрозу безопасность США и осложняет жизнь их граждан

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) считает, что Вашингтону не следует оказывать дальнейшую помощь Киеву, поскольку это ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов и осложняет жизнь американских граждан.

"Когда закончатся просьбы о помощи? Когда закончится эта война? Кто-нибудь может объяснить, как должна выглядеть победа Украины? Администрация [президента США Джо Байдена] не смогла четко разъяснить стратегию и цели в этой войне, а долгожданное контрнаступление Украины не принесло ощутимых успехов на востоке [страны]. В отсутствие видимого завершения [конфликта] кажется все более вероятным, что Украина станет очередным безвыходным тупиком, финансируемым американскими налогоплательщиками. Поэтому снижается и общественная поддержка", - написал он в среду в статье для журнала The American Conservative.

Пол убежден, что руководство Сената от обеих партий знает об общественных настроениях и потому пытается "взять федеральное правительство в заложники", включая запрос о дополнительной помощи Киеву в проект краткосрочного продления финансирования правительства. "Либо мы будем финансировать бесконечную войну на Украине, либо по решению одной партии приостановим работу федерального правительства и заставим американское население страдать", - заявил он.

"Что мы делаем? Разве это честно по отношению к американским гражданам? Миллионы американцев каждый день с трудом сводят концы с концами. Миллионы американцев борются за то, чтобы у них была возможность обеспечить семьи и накрыть на стол. Можем ли мы посмотреть в глаза выбравшим нас людям и сказать, что это хорошее вложение денег, которые они платят в виде налогов?" - задается вопросом сенатор.

"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше риск, что просчет или намеренная эскалация втянут Соединенные Штаты в непосредственный конфликт с Россией", - предупредил Пол, напомнив, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом. "Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этой войне лишено рисков", - написал он.