Бербок заявила о недостаточном прогрессе в реализации Целей устойчивого развития ООН

Глава МИД ФРГ считает, что организация и международные институты нуждаются в реформировании

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прогресс в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН недостаточно убедителен, промышленно развитые страны, по ее словам, должны активизировать усилия в этом направлении.

"С моей точки зрения, две вещи имеют решающее значение для будущего процесса. Во-первых, Саммит будущего должен будет ускорить реализацию Целей устойчивого развития", - сказала Бербок в Нью-Йорке, выступая на министерской встречи по подготовке к Саммиту будущего, который пройдет в сентябре 2024 года. "В настоящее время прогресс по половине из 169 задач, связанных с ЦУР, недостаточно силен", - констатировала она. "Нам, особенно промышленно развитым странам, необходимо активизировать наши усилия", - резюмировала глава МИД ФРГ.

В то же время она вновь подчеркнула, что ООН и международные институты нуждаются в реформировании. "С 1945 года Организация Объединенных Наций выступает двигателем прогресса и мира. Однако очевидно, что для того, чтобы продолжать выполнять свою миссию для будущих поколений, ООН нуждается в обновлении", - указала Бербок. "Нам нужны институты, отражающие сегодняшнюю реальность, чтобы мы могли формировать сегодняшнюю реальность", - пояснила министр, признав, что это совсем не простая задача.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на саммите, посвященном ЦУР, отметил, что Цели устойчивого развития ООН выполняются только на 15%. По его словам, необходима поддержка механизма предоставления развивающимся странам не менее $500 млрд в год, а также механизма списания долгов. В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.