Наследный принц Кувейта прибыл в Китай с официальным визитом

Машааль аль-Ахмед ас-Сабах примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах прибыл в город Ханчжоу, административный центр провинции Чжэцзян, чтобы принять участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр.

Как сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, наследный принц обсудит с китайскими официальными лицами процесс реализации совместных проектов в области энергетики, а также возможность инвестиций в строительство порта Мубарак-эль-Кабир, являющегося частью инициативы "Один пояс - один путь".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что 22-23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с наследным принцем и президентом Сирии Башаром Асадом, который также приехал на открытие XIX Азиатских игр.