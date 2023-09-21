21 сентября, 14:23

Наследный принц Кувейта прибыл в Китай с официальным визитом

Машааль аль-Ахмед ас-Сабах примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах прибыл в город Ханчжоу, административный центр провинции Чжэцзян, чтобы принять участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр.

Как сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, наследный принц обсудит с китайскими официальными лицами процесс реализации совместных проектов в области энергетики, а также возможность инвестиций в строительство порта Мубарак-эль-Кабир, являющегося частью инициативы "Один пояс - один путь".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что 22-23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с наследным принцем и президентом Сирии Башаром Асадом, который также приехал на открытие XIX Азиатских игр. 

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