Глава МИД Пакистана: группировка ТТП нагнетает напряженность между Исламабадом и Кабулом

Джалил Аббас Джилани заявил, что Афганистан "должен предпринять решительные практические меры против ТТП и выполнить свое обязательство перед мировым сообществом не допустить использование афганской земли для нападений на Пакистан и другие страны"

ИСЛАМАБАД, 21 сентября. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан") является источником вражды между Пакистаном и Афганистаном. Об этом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил исполняющий обязанности пакистанского министра иностранных дел Джалил Аббас Джилани.

"Действующая на афганской территории запрещенная экстремистская группировка ТТП нагнетает вражду между Пакистаном и Афганистаном. Кабул должен предпринять решительные практические меры против ТТП и выполнить свое обязательство перед мировым сообществом не допустить использование афганской земли для нападений на Пакистан и другие страны", - приводит слова министра газета Dawn.

"Атаки с территории Афганистана остаются серьезной проблемой для Пакистана", - добавил Джилани.

По словам главы пакистанского МИД, Исламабад хотел бы видеть соседний Афганистан стабильной и процветающей страной, но этому препятствует сохраняющееся присутствие на афганской территории боевиков ТТП, "Исламского государства" (запрещено в РФ) и других экстремистских группировок.