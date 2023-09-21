21 сентября, 14:57,
обновлено 21 сентября, 15:12
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян провел заседание Совбеза

В ходе него обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и пути ее преодоления

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и пути ее преодоления. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности. Помимо членов Совбеза, во встрече приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие официальные лица. Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и дальнейшие шаги по ее преодолению", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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