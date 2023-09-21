Премьер Израиля встретился в ООН с президентом Республики Корея

Биньямин Нетаньяху пригласил Юн Сок Ёля в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провели в четверг встречу на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудив укрепление двустороннего сотрудничества. Израильский премьер пригласил южнокорейского лидера посетить Израиль, сообщила канцелярия Нетаньяху.

По ее информации, в ходе беседы политики обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах и договорились о координации работы штабов, которые проанализируют имеющиеся возможности в каждой из областей. Обсуждались также актуальные международные и региональные проблемы.

"Прежде всего, пользуясь возможностью, приглашаю вас посетить с визитом Израиль. Таким образом, вы станете первым действующим президентом Южной Кореи, посетившим Израиль. Я с теплотой вспоминаю свой визит в вашу страну, и ваш визит к нам станет прекрасной возможностью укрепить взаимные узы дружбы", - сказал своему собеседнику Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия.

Глава правительства выразил уверенность в том, что у Израиля и Южной Кореи большие возможности для развития сотрудничества, обе страны активно развивают передовые технологии и продвигают инновации. По мнению Нетаньяху, Израиль и Южная Корея имеют потенциал для развития торговых отношений, создания совместных предприятий, сотрудничества в сфере научных исследований и разработок. "Если мы будем сотрудничать, то вместе мы добьемся еще большего успеха", - считает он.