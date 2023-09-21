В Таджикистане считают необходимым диалог ООН и ШОС по теме наркотрафика из Афганистана

Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин отметил, что региональные организации, такие как ШОС, играют важную роль в дополнении усилий Организации Объединенных Наций по противодействию угрозам

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН поддерживать постоянный диалог по проблеме наркотрафика из Афганистана. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

По информации министерства, Мухриддин выступил с таким заявлением на внеочередном заседании министров иностранных дел ШОС, которое прошло на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Министр иностранных дел Таджикистана также подчеркнул важность постоянного диалога между ШОС и ООН по проблематике противодействия наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Также Мухриддин отметил, что региональные организации, такие как ШОС, играют важную роль в дополнении усилий ООН по противодействию угрозам.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на общеполитических дебатах Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что за последние два года на таджикско-афганской границе было изъято более 10 тонн наркотиков. Он отметил, что объемы контрабанды наркотиков из Афганистана сильно возросли, и призвал к всеобъемлющему реагированию на угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков.

Во внеочередном заседании министров иностранных дел ШОС приняли участие главы МИД Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.