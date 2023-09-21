Несколько тысяч человек протестуют у здания правительства Армении в Ереване

Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек проводят акцию протеста перед правительством Армении на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе. У входа в здание правительства в несколько рядов стоит спецназ. Часть граждан располагается непосредственно перед спецназовцами, остальные находятся в разных местах на площади. Возле здания Музея истории Армении, также расположенном на центральной площади, готовится аппаратура для выступлений.

Дороги, ведущие к площади, перекрыты. Люди продолжают стягиваться к месту проведения акции. Среди собравшихся много молодежи, некоторые граждане пришли с детьми. Обстановка спокойная, стычек и провокаций нет.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".