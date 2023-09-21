21 сентября, 15:39
Военная операция на Украине

Конгрессмен заявил, что Зеленский просит у США в первую очередь ATACMS и F-16

Майкл Маккол отметил, что президенту Украины "необходима дальнобойная артиллерия, чтобы наносить удары по Крыму"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский просил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с членами Палаты представителей Конгресса США о поставках Киеву прежде всего тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил журналистам по завершении встречи председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

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"В первую очередь две вещи: прикрытие с воздуха, то есть самолеты F-16, и ATACMS", - заявил законодатель, комментируя вопрос о том, что запрашивал Зеленский. "Ему (Зеленскому - прим. ТАСС) необходима дальнобойная артиллерия, чтобы наносить удары по Крыму, откуда взлетают беспилотники иранского производства, - утверждал Маккол. - А в настоящее время он ей не обладает".

При этом конгрессмен высказался за то, чтобы внести положения о передаче Киеву всех запрашиваемых нынешними украинскими властями вооружений в законодательство о расходной части федерального бюджета США на 2024 финансовый год, начинающийся уже 1 октября, дабы обязать американскую администрацию выполнить такие планы. "Нам нужно передать им (украинским властям - прим. ТАСС) все, что им требуется. Если нынешняя администрация им это не передаст, то я выдвигаю предложение о том, чтобы мы прописали это в своем законопроекте об ассигнованиях, чтобы мы прописали [в этом документе] вооружения, которые он (Зеленский - прим. ТАСС) запрашивает и которые администрация не предоставляет", - сказал Маккол.

По его мнению, на это согласятся члены Конгресса и в Палате представителей, и в Сенате, представляющие как правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партию США. "<...> Мы все согласны [с таким подходом]", - полагает Маккол.

Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где он принимал участие в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ближайшие часы в Белом доме состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом. Перед ней Зеленский встретится в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином. 

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УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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