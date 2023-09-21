21 сентября, 16:09
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армянская оппозиция заявила о начале акций с утра 22 сентября

Митинг протеста в связи с ситуацией в Карабахе проходит у здания правительства республики

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян в ходе митинга на площади Республики назвал шаги, связанные с акциями неповиновения. Митинг протеста против правительства Армении в связи с ситуацией в Карабахе проходит у здания правительства Армении в центре Еревана, что в режиме онлайн транслирует местный телеканал 24TV.

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"Завтра студенты объявляют забастовку и призывают преподавателей к ней примкнуть. С 7:30 утра (6:30 мск) начинаем перекрывать улицы и парализуем движение. Пропускаются только машины скорой и спасателей ", - заявил Теванян.

На площади находится не менее 5 тыс. человек. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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