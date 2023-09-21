Комиссия Украины по госязыку считает, что название "Россия" можно писать со строчной буквы

В ведомстве считают, что "это можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины пришла к выводу, что написание названия "Российская Федерация" со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка.

"Написание названий "Российская Федерация", "Россия" <…> со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", - говорится в сообщении Telegram-канала комиссии.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой распорядился внести правку в написание "Российская Федерация" в одном из изданных указов, с учетом которой два слова в названии страны должны быть прописаны с заглавных букв.

После начала специальной военной операции России на Украине, украинские СМИ начали массово и демонстративно писать название соседнего государства со строчных букв.