Главы МИД развивающихся стран призвали к срочному реформированию Совбеза ООН

Согласно соответствующему заявлению, участники встречи подтвердили, что расширение Совета Безопасности как в отношении постоянных, так и непостоянных членов необходимо, чтобы сделать этот орган более представительным

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел развивающихся стран, входящих в группу L.69, призвали к безотлагательному реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы он лучше соответствовал современным реалиям. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министры согласились, что сегодняшние все более сложные и взаимосвязанные глобальные проблемы еще раз подчеркивают необходимость срочного реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с учетом современных геополитических реалий, чтобы усилить легитимность, эффективность и реализацию его решений", - говорится в заявлении.

Как отмечается в тексте, участники встречи подтвердили, что расширение Совбеза как в отношении постоянных, так и непостоянных членов необходимо, чтобы сделать этот орган более представительным. "Министры подчеркнули необходимость усиления роли и присутствия развивающихся стран для улучшения способности Совета эффективно реагировать на многочисленные, сложные, меняющиеся вызовы, с которыми сталкивается современный мир в вопросах международного мира и безопасности", - указывается в документе.

Участники встречи также указали на важность обеспечения справедливого географического представительства в обеих категориях членства в Совете Безопасности, особенно это касается недостаточно представленных и непредставленных регионов и групп, таких как Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн. Они подчеркнули, что Африка должна быть полностью представлена как в постоянных, так и в непостоянных категориях членов реформированного и расширенного Совета Безопасности.

Группа L.69 объединяет развивающиеся страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана (малых островных развивающихся государств), которые объединены общей целью достижения реформы Совета Безопасности ООН.