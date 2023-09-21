Глава МИД Таиланда считает, что система многосторонних отношений устаревает

Она требует переосмысления, заявил Панпри Пхиттханукон

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Система многосторонних отношений устаревает и усиливает поляризацию в мире, поэтому она требует переосмысления. Об этом заявил глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон в Нью-Йорке, выступая на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего, который пройдет в сентябре 2024 года.

"Как и многие другие, мы обеспокоены тем, что существующая многосторонняя система устаревает. Нарастающее недовольство мировой общественности мультилатерализмом еще больше подпитывает то, что больше похоже на национализм, и, следовательно, усиливает поляризацию. Сейчас настало время нам переосмыслить мультилатерализм и сделать его пригодным для XXI века и более далекой перспективы. Таиланд поддерживает призыв генерального секретаря к созданию эффективной и инклюзивной многосторонней системы", - сказал он.

"Нам следует и далее укреплять взаимодополняемость региональной и многосторонней политики, особенно в отношении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отметил он, подчеркнув, что достижение целей устойчивого развития в рамках "дорожной карты" развития стран Юго-Восточной Азии "АСЕАН: Видение-2025" "является хорошим примером в этом отношении".