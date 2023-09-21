Премьер Канады призвал Индию серьезно отнестись к позиции Оттавы по убийству сикха

Хардипа Сингха Ниджара застрелили в провинции Британская Колумбия 18 июня

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Индия должна серьезно отнестись к утверждениям Канады о возможной причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

"Мы призываем правительство Индии работать с нами и серьезно отнестись к этим утверждениям", - сказал Трюдо.

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу индийских виз.