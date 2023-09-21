Нетаньяху встретился в США с Киссинджером

Премьер-министр Израиля также провел встречу с экс-главой Google Эриком Шмидтом

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провел встречу с бывшим госсекретарем (1973-1977) США Генри Киссинджером.

"Сегодня я встретился с одним из величайших государственных деятелей современности Генри Киссинджером и еще раз извлек уроки из его многолетнего опыта и уникальной мудрости. Спасибо, Генри", - написал премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Нетаньяху также встретился в Нью-Йорке с бывшим генеральным директором компании Google Эриком Шмидтом, сообщила канцелярия главы правительства. По ее информации, в ходе беседы обсуждались вопросы инновационного развития и влияния искусственного интеллекта на мир. "Эрик Шмидт положительно ответил на предложение премьер-министра присоединиться к форуму, который консультирует его по вопросам искусственного интеллекта", - проинформировали в канцелярии.