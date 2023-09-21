В США обеспокоены заявлениями Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что страна продолжит консультации с польской стороной по этим вопросам

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона, США будут консультироваться с Польшей. Об том заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда я прочитал заголовки сегодня, я, конечно, был обеспокоен, и у меня были вопросы. Но, как я увидел позднее, представитель польского правительства разъяснил, что на самом деле предоставление Польшей техники, включая произведенные ею гаубицы, продолжается и что Польша продолжает поддерживать Украину", - сказал он. "Мы продолжим консультации с ними, чтобы мы в полной мере понимали, какова позиция Польши по данным вопросам. Но я считаю, что Польша продолжит поддерживать Украину", - добавил Салливан.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на этой неделе заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее.

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 уточнил, что власти страны не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.