21 сентября, 17:52,
обновлено 21 сентября, 18:13

Белый дом: США могут и продолжать поддерживать Киев, и передавать оружие Тайваню

Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что в состоянии на текущем этапе и продолжать оказывать военную помощь Украине, и передавать оружие Тайваню. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что можем предоставлять поддержку Украине и при этом быть в состоянии сдерживать агрессию где бы то ни было еще. Или отвечать на нее, если она будет иметь место", - заявил советник американского лидера, комментируя вопрос о том, не следует ли Вашингтону переориентировать поставки оружия на Тайвань. 

Теги:
УкраинаСШАКитайТайваньСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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