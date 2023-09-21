Задержанного молдавского депутата Нестеровского заподозрили в связях с Шором

Его задержали на 72 часа

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии подозревает задержанного в четверг депутата парламента и члена партии "Возрождение" Александра Нестеровского в связях с лидером партии "Шор", находящимся в розыске бизнесменом Иланом Шором. Об этом заявил в своем выступлении в парламенте исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну.

"Депутат Нестеровский с марта нынешнего года действовал в интересах преступной группы и подготовил условия для создания новой проевропейской партии, которая будет действовать по указанию Шора. Для этого он завербовал бывшего депутата, однако тот сообщил об этом правоохранительным органам и в дальнейшем действовал под прикрытием", - рассказал Мунтяну. Он уточнил, что Нестеровский и его коллега по партии, депутат Ирина Лозован задержаны на 72 часа.

Внепарламентская молдавская партия Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) выступила с заявлением, что ее лидер, экс-депутат Арина Спэтару участвовала в расследовании в отношении расформированной партии "Шор". "Спэтару совместно со следственными органами вела расследование под прикрытием и раскрыла незаконное финансирование политических партий преступной группировкой "Шор", - отмечается в документе.

Нестеровский и Лозован были задержаны после того, как в четверг парламент лишил их депутатского иммунитета по запросу прокуратуры. У них и других активистов политформирования прошли обыски. Партия "Возрождение" обвинила власти в репрессиях против оппозиции.

Антиправительственные протесты

В Молдавии летом 2022 года начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, проведения досрочных выборов в парламент, которые организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные партии. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо. Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов и примкнули к "Возрождению", которое принимало участие в протестах.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, спецназ полиции силой разогнал палаточный городок протестующих, который находился в центре города, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению президента в стране создан центр информационного противодействия "Патриот", который займется борьбой с дезинформацией на национальном уровне. По ее словам, его работа будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.