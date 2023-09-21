Аббас заявил, что палестинцы нуждаются в международной защите от израильской оккупации

Палестинский лидер возложил на Израиль ответственность за срыв переговорного процесса

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций должна выполнить свои обязательства перед палестинским народом, который продолжает страдать от израильской оккупации и не может реализовать свое законное право на самоопределение. Об этом заявил с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы требуем от международного сообщества взять под защиту палестинцев и помочь им избавиться от оккупации, - сказал он. - Ситуация, в которой находится наш народ более 75 лет, более невыносима". По словам Аббаса, "необходимо дать надежду палестинцам на свободу и независимость".

Палестинский лидер возложил на Израиль ответственность за срыв переговорного процесса, который предусматривал урегулирование на основе мирного сосуществования арабского и еврейского государств. "Я призываю Совет Безопасности к организации мирной конференции по Ближнему Востоку с участием всех заинтересованных сторон для решения палестинского вопроса на основе ооновских резолюций", - сказал Аббас.