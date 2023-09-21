В Венгрии заявили, что парламент на осенней сессии вряд ли одобрит прием Швеции в НАТО

Лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш пояснил, что у его коллег уже были серьезные претензии к шведским политикам в связи с их недружественными высказываниями

БУДАПЕШТ, 21 сентября. /ТАСС/. Вероятность того, что парламент Венгрии одобрит на осенней сессии вступление Швеции в НАТО, чрезвычайно мала. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.

"Шансов на то, что во время осенней сессии парламента состоится голосование по этому вопросу, очень мало", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом ATV. Кочиш пояснил, что у его коллег уже были серьезные претензии к шведским политикам в связи с их недружественными высказываниями, а теперь к этому прибавился учебный кинофильм для шведских школ, содержащий крайне негативные оценки состояния венгерской демократии.

"Думаю, что здравомыслящие люди так не поступают", - сказал лидер фракции. Он считает, что в таких условиях одобрить заявку королевства на присоединение к Североатлантическому альянсу будет трудно. Парламент Венгрии возобновит работу после летних каникул 25 сентября.

18 сентября спикер парламента Ласло Кёвер заявил, что не уверен, следует ли его стране ратифицировать соглашение о приеме Швеции в НАТО. Сомнения по этому поводу у него тоже появились в связи с кинофильмом для шведских школьников.

14 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия королевства по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил министр в послании.

Помимо Венгрии, из всех стран НАТО заявку Швеции не ратифицировала Турция. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся в королевстве курдских активистов. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в альянс и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение". 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.