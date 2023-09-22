Польша ждет, что США "охладят горячие украинские головы"

Как считает представитель МИД страны Аркадиуш Муларчик, "президент Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Польские власти ждут вмешательства США в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зерновых, рассчитывая, что Вашингтон "охладит горячие украинские головы". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24.

"Надеюсь, что неудачные заявления украинских политиков прекратятся и что зерновой спор закончится. Думаю, что участие США определенным образом охладит горячие украинские головы", - сказал он.

"Этот спор <...> не служит ни польской, ни украинской стороне", - отметил Муларчик. По его словам, конфликт нужно как можно быстрее урегулировать.

"Конечно, мы этого не забудем. Думаю, что это важное предостережение для всех нас о том, какие механизмы, к сожалению, работают на Украине и какие интересы там реализуются", - добавил он.

Как считает представитель МИД Польши, "президент Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно". "Мы не позволим оскорблять Польшу за помощь, которую мы оказывали. Польская сторона этого не заслужила", - сказал Муларчик.

О конфликте между Польшей и Украиной

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и указали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой украинская сторона будет жестко защищать свои интересы.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий ранее на этой неделе заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее.

Президент Польши Анджей Дуда в четверг в эфире телеканала TVN24 уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.