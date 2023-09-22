Пушилин сообщил, что ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении

По словам врио главы ДНР, для подавления активности ВСУ на этом участке фронта задействовали армейскую авиацию

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские силы отбросили украинские подразделения на исходные рубежи после их попытки продвинуться на краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких населенных пунктах: Торское, Невское, Терное, Новоегоровка. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что для подавления активности ВСУ на этом участке фронта была задействована армейская авиация.

По словам Пушилина, непростой остается обстановка на флангах у Артемовска (украинское название - Бахмут). К югу от города украинские войска только за последние сутки предприняли порядка 12 попыток атаковать российские позиции.

Врио главы ДНР добавил, что на северном фланге ВСУ концентрируют группировку войск, в том числе штурмовые подразделения. Пушилин не исключил, что в ближайшее время подразделения Киева предпримут попытку усиления боевых действий на этом участке фронта. На марьинском и авдеевском направлениях бои приобрели позиционный характер.