Додон заявил, что в Молдавии хотят отказаться от нейтралитета и привести страну в НАТО

Премьер республики Дорин Речан ранее заявил о необходимости развернуть агитацию о пользе вступление страны в альянс для населения, большая часть которого выступает против отмены закрепленного в конституции нейтралитета

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) хотят отказаться от прописанного в Конституции статуса нейтралитета и вступить в НАТО в течение ближайших полутора лет. Такое мнение выразил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая в четверг на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

"Президент Майя Санду и ПДС сделают все, чтобы в ближайшее время - год-полтора - Молдавия изменила конституцию и отказалась от нейтрального статуса", - сказал Додон, обратив внимание, что как Санду, так и другие представители нынешнего руководства страны пытаются навязать населению мнение, что "нейтралитет не гарантирует безопасности страны". По мнению Додона, нынешнему руководству страны поставлена "задача сделать Молдавию частью НАТО теми, кто его контролирует из-за рубежа".

Додон считает взятый властями курс на отказ от нейтралитета опасным и призвал руководство страны "отказаться от навязывания стране НАТО".

На прошлой неделе премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости развернуть агитацию о пользе вступление страны в НАТО для населения республики, большая часть которого выступает против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. По его словам, правительство уже начало внедрять в армии стандарты НАТО. Ранее президент Молдавии Майя Санду также высказывалась за проведение разъяснительной работы с населением, отмену нейтралитета и вступление в военный блок.

По данным практически всех социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления страны в альянс. В частности, по данным, которые представила в июне близкая к правящей партии неправительственная организация WatchDog ("Уочдог"), членство в альянсе поддержали 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили категорически против. Опрос, проведенный по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказались 60% респондентов.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике 40 млн евро на укрепление обороны. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.