Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Сирию в противодействии внешнему вмешательству

Как отметил председатель КНР, Китай поможет Сирии в послевоенном восстановлении

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Пекин выступает на стороне Дамаска в защите суверенитета и борьбе Сирии с внешним вмешательством. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом в городе Ханчжоу.

"Китай поддерживает Сирию в противодействии внешнему вмешательству и одностороннему запугиванию, в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, Пекин поможет Сирии в послевоенном восстановлении, а также в усилении ее антитеррористического потенциала. КНР готова способствовать улучшению отношений Сирии с другими арабскими странами и укреплению ее роли в международных и региональных делах, добавил китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укрепить сотрудничество с Сирией в совместном строительстве "Пояса и пути" (развитии инициативы "Один пояс - один путь"), а также увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из арабского государства.

Асад находится в КНР с официальным визитом, в ходе которого примет участие 23 сентября в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу. Это второй визит сирийского лидера в КНР, первый состоялся в 2004 году. В поездке Асада сопровождают глава МИД Сирии Фейсал Микдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль, министр в канцелярии президента Мансур Фадлалла Аззам и советник по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Отношения Сирии с другими арабскими государствами

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. В последнее время ряд стран, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске.

19 мая Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходил в Джидде. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.