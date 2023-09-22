Депутат Рады назвал незначительными итоги визита делегации Украины в США

Ярослав Железняк отметил, что Киев уже заложил поступления от США, МВФ и Всемирного банка в проект госбюджета на 2024 год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Визит украинской делегации в США завершился без значительных результатов в области финансирования, в котором нуждается Киев. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Визит нашей делегации завершился. Скажем так, пока без значительных положительных новостей по поводу финансирования", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк пояснил, что Киев уже заложил поступления от США, МВФ и Всемирного банка в проект госбюджета на следующий год. По его словам, если с финансированием возникнут какие-либо проблемы, то найти такие деньги в другом месте не получится.

В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал к осторожности с кредитами от западных партнеров, так как по ним придется платить будущим поколениям. Однако теперь в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.