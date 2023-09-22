В офисе Зеленского назвали его встречу с Байденом "максимально продуктивной"

Стороны обсудили поддержку США в восстановлении украинской экономики и энергетики, сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов и ход украинского контрнаступления

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась накануне в Вашингтоне, была максимально продуктивной. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Максимально продуктивная встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 сентября из Нью-Йорка, где принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В пресс-службе главы вашингтонской администрации сообщили, что они с Байденом обсудили поддержку США в восстановлении украинской экономики и энергетики, сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов и ход украинского контрнаступления. Также в Вашингтоне отметили, что Зеленский "поделился планами по борьбе с коррупцией", а Байден "подчеркнул важность сильных антикоррупционных институтов".

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Зеленский "начал догадываться" об ослаблении поддержки со стороны США. При этом, по данным агентства, лидеры других западных стран, вероятно, ориентируются на позицию Вашингтона относительно помощи Киеву, их поддержка также начинает ослабевать. В частности, сообщается, что некоторые союзники намерены увязать будущую финансовую помощь Украине с конкретными реформами в стране, включая меры по борьбе с коррупцией. В свою очередь информационный портал Axios сообщил, что Зеленский получил в Конгрессе США "холодный прием".

На Украине также слышны сомнения в успешности поездки Зеленского. По мнению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, визит украинской делегации в США завершился без значительных результатов в области финансирования, в котором нуждается Киев.