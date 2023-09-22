Кабмин Украины опубликует реестр олигархов после снятия военного положения

Функционирование и наполнение реестра начнется через три месяца с момента снятия военного положения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Реестр олигархов, который власти Украины ранее обещали составить и опубликовать осенью, появится только через три месяца после снятия военного положения в стране. Соответствующее распоряжение было принято правительством 19 сентября и опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Ранее власти страны обещали опубликовать реестр олигархов через три месяца после появления решения Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, по так называемому закону об олигархах. Решение появилось в начале июня, комиссия рекомендовала властям Украины отложить введение в действие закона об олигархах до завершения боевых действий в стране.

"Внести изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)", - отмечается в постановлении правительства. В приложении к документу указано, что функционирование и наполнение реестра начнется через три месяца после снятия в стране военного положения.

В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Олигархами в законе названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Закон предлагает создание реестра олигархов, который однако пока не составлен. Документ должен был вступить в силу через полгода и действовать на протяжении 10 лет, но этого до сих пор не произошло ввиду отсутствия реестра олигархов.

Закон предусматривает жесткие мер, ограничивающие влияние олигархов. В частности, им запрещено делать какие-либо пожертвования политическим партиям. В середине июня этого года Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины отложить реализацию закона об олигархах и подвергла его критике. Венецианская комиссия посоветовала украинским властям отказаться от персонального подхода, направленного на конкретных лиц, и перейти к системным мерам по борьбе с влиянием олигархов. В частности, комиссия рекомендовала ввести четкие правила финансирования политических партий.